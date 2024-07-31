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Горбунов Михаил Иванович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.09.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1873 ст.

Отец: Горбунов Иван Алексеевич

Мать: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В записи о рождении метрической книги фамилия отца ошибочно указана как "Шаманин"
Крещение
30.09.1873 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1921

Жена: Горбунова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Горбунова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Горбунова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Горбунова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Горбунов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна

Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1941
Подсосенье, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно

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