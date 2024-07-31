Горбунов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения26.09.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1873 ст.
В записи о рождении метрической книги фамилия отца ошибочно указана как "Шаманин"
Крещение
30.09.1873 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1921
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Горбунова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Горбунова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Горбунова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горбунов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Ивановна
Место жительства
1941
Смерть
Неизвестно