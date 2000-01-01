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Грезин Григорий Гаврилович

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Место рождения

Тёмная

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грезин (гроза) Гаврила (Ганка) Григорьевич

Мать: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
1666

Сын: Грезин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезин Савка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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