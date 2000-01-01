Грезин Григорий Гаврилович
Место рожденияТёмная
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезин (гроза) Гаврила (Ганка) Григорьевич
Мать: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
1666
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно