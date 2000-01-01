Грезин (Гроза) Гаврила (Ганка) Григорьевич
Место рожденияУстюжский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гроза Григорий
Мать: не указана
Устюжский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезин (гроза) Илья Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Тёмная
Смерть
Неизвестно
Тёмная