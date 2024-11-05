Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Потапенко Макарий Андреевич

Мать: Потапенко София Никитична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Муж: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.

Сын: Орловский Павел Петрович

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1893 ст.

Дочь: Орловская Мария Петровна

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.

Дочь: Орловская Мария Петровна

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.

Дочь: Орловская Варвара Петровна

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Дочь: Орловская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1910 ст.

Дочь: Орловская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1907

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