Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
02.06.1893 ст.
Дочь: Орловская Мария Петровна
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.
Дочь: Орловская Мария Петровна
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.
Дочь: Орловская Варвара Петровна
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Орловская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
15.04.1910 ст.
Дочь: Орловская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Орловский Пётр Иосифович
Смерть
После 1907