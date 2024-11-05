Орловский Пётр Иосифович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Восприемник
11.04.1889 ст.
Василий Тимофеевич Вольницкий
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Рождение ребёнка
02.06.1893 ст.
Дочь: Орловская Мария Петровна
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.
Дочь: Орловская Мария Петровна
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.
Дочь: Орловская Варвара Петровна
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Орловская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Рождение ребёнка
15.04.1910 ст.
Дочь: Орловская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна
Смерть
После 1907