Орловский Пётр Иосифович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловский Пётр Иосифович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Орловский Иосиф Семёнович

Мать: Орловская (Велентей) Марина Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
11.04.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
Василий Тимофеевич Вольницкий
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.

Сын: Орловский Павел Петрович

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1893 ст.

Дочь: Орловская Мария Петровна

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.

Дочь: Орловская Мария Петровна

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.

Дочь: Орловская Варвара Петровна

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Дочь: Орловская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1910 ст.

Дочь: Орловская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Орловская (Потапенко) Евфросинья Макаровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1907

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