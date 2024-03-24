Потапенко София Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Потапенко Феофилакт Макарович
Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Потапенко Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жила Анна Макаровна
Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858