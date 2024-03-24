Потапенко София Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапенко София Никитична

Потапенко София Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Потапенко Феофилакт Макарович

Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Потапенко Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жила Анна Макаровна

Отец ребёнка: Потапенко Макар Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенко Макар Андреевич

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close