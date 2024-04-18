Потапенко Макар Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти29.03.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Сын: Потапенко Феофилакт Макарович
Мать ребёнка: Потапенко София Никитична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Потапенко Анастасия Макаровна
Мать ребёнка: Потапенко София Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жила Анна Макаровна
Мать ребёнка: Потапенко София Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1879 ст.
Скоропостижно
Похороны
04.04.1879 ст.