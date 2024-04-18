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Потапенко Макар Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

29.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Потапенко Андрей Николаевич

Мать: Потапенко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Потапенко Феофилакт Макарович

Мать ребёнка: Потапенко София Никитична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Потапенко Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: Потапенко София Никитична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жила Анна Макаровна

Мать ребёнка: Потапенко София Никитична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапенко София Никитична

Смерть
29.03.1879 ст.
Покровское, Чернігівська область
Скоропостижно
Похороны
04.04.1879 ст.
Покровское, Чернігівська область
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