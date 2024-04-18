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Потапенко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Потапенко Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Потапенко Марина Андреевна

Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потапенко Макар Андреевич

Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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