Потапенко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Потапенко Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Потапенко Марина Андреевна
Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Потапенко Макар Андреевич
Отец ребёнка: Потапенко Андрей Николаевич
Смерть
После 1858