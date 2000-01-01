Уткин Степан Павлович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Уткин Павел Иванович
Мать: Уткина Матрёна Андреевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аполинария Степановна
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно