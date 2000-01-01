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Уткин Степан Павлович

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Уткин Павел Иванович

Мать: Уткина Матрёна Андреевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Сын: Уткин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аполинария Степановна

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Яковлевна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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