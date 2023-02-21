Уткина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аполинария Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно