Уткина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Сын: Уткин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аполинария Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Павлович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
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