Уткина Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина Матрёна Андреевна

Уткина Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Уткин Александр Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1848

Сын: Уткин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1853

Сын: Уткин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1855

Сын: Уткин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Уткин Степан Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1864

Сын: Уткин Тихон Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1865

Сын: Уткин Матвей Павлович

Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close