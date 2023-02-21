Уткина Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Уткин Тихон Павлович
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Уткин Павел Иванович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно