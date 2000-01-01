Гершон (Gerszon) (Шикула (Szykuła)-Лащь(Łaszcz)) Анна Семеновна/Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
Между 1872 и 1874
Отец: Шикула (szykula) Семен
Мать: ?
Бракосочетание
13.10.1896
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.10.1896
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1898
Дочь: Козловская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1899
Сын: Гершон (gerszon) Дмитрий-Dymitr Васильев
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Анастасия-Anastazja Васильева
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1903
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1905
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Медведь Фекла-Tekla Васильевна
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
Около 20.02.1912
Дочь: Зинчук Марта-Марфа Васильевна/Marta
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно