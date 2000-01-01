Гершон (Gerszon) (Шикула (Szykuła)-Лащь(Łaszcz)) Анна Семеновна/Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершон (Gerszon) (Шикула (Szykuła)-Лащь(Łaszcz)) Анна Семеновна/Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1874

Отец: Шикула (szykula) Семен

Мать: ?

Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1898

Дочь: Козловская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Гершон (gerszon) Дмитрий-Dymitr Васильев

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Анастасия-Anastazja Васильева

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1903

Сын: Гершон (gerszon) Степан-Stefan Васильев

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Гершон (gerszon) Петр-Piotr Васильев

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Медведь Фекла-Tekla Васильевна

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
Около 20.02.1912

Дочь: Зинчук Марта-Марфа Васильевна/Marta

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Василий Антонович/Bazyli

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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