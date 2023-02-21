(Лащь (Laszcz) - Шикула (Szykula)) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лащь (Laszcz) - Шикула (Szykula)) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874

Дочь: Гершон (gerszon) Анна Семеновна/Anna

Отец ребёнка: Шикула (szykula) Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикула (szykula) Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащь (laszcz) Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикула (szykula) Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащь (laszcz) Иван

Смерть
Неизвестно
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