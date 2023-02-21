(Лащь (Laszcz) - Шикула (Szykula)) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874
Дочь: Гершон (gerszon) Анна Семеновна/Anna
Отец ребёнка: Шикула (szykula) Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лащь (laszcz) Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лащь (laszcz) Иван
Смерть
Неизвестно