Пономарёв Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Пономарёв Михаил (Михей) Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Пономарёв Данила Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно