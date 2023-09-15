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Иван Яковлевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1781 и 1783 г.р.

Мать

Между 1783 и 1787 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Яков Иванович

Мать: Татьяна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Епистимия Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1838

Жена: Епистимия Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Епистимия Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Епистимия Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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