Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Яков Иванович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Епистимия Семеновна
Бракосочетание
После 1838
Жена: Епистимия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Епистимия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Епистимия Семеновна
Смерть
После 1858