Епистимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Бракосочетание
После 1838
Муж: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Смерть
После 1858