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Епистимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1838

Муж: Иван Яковлевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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