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Тит Иванов

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Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Иван Андреев

Мать: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Устинья Титова

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Сидор Титов

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Фёдор Титов

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Василиса Титова

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Трафим Титов

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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