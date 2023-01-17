Тит Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Иван Андреев
Мать: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Устинья Титова
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Сидор Титов
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Фёдор Титов
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Василиса Титова
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Трафим Титов
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Яковлева
Смерть
Неизвестно