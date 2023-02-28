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Иван Андреев

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Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Тит Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Михайла Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петрова

Смерть
1793
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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