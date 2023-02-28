Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Тит Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Михайла Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петрова
Смерть
1793