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Лакомкин Козьма Васильев

Место рождения

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакомкин Дмитрий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Марья Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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