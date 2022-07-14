Александрова (Леонова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1979
Сын: Александров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1983
Дочь: Гамова (Александрова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич