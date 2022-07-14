Александрова (Леонова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Леонова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Иван Петрович

Мать: Леонова (Устинова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1979

Сын: Александров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1983

Дочь: Гамова (Александрова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

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