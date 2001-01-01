Леонова (Устинова) Антонина
Место рожденияСССР
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Демьянова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Иван Петрович
Смерть
2009