Леонова (Устинова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Устинова) Антонина

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Место рождения

СССР

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Демьянова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Иван Петрович

Смерть
2009
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