Александров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Василий
Мать: (Кудинова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1979
Сын: Александров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Александрова (Леонова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1983
Дочь: Гамова (Александрова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Александрова (Леонова) Наталья Ивановна