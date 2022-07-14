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Александров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Василий

Мать: (Кудинова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Леонова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1979

Сын: Александров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Александрова (Леонова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1983

Дочь: Гамова (Александрова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Александрова (Леонова) Наталья Ивановна

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