Смоленов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 ст.
Отец: Смоленов Иван Родионович
Мать: Смоленова Ефросинья
Дата рождения вычислена предположительно, по году рождения его сына Дмитрия 23.10.1908 г.
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.
Сын: Смоленов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Смоленова Екатерина Иосифовна
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Запись из МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16. Д.1739 (информация от Владимира из Красного Холма).
Смерть
Неизвестно