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Смоленов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 ст.

Отец: Смоленов Иван Родионович

Мать: Смоленова Ефросинья

Дата рождения вычислена предположительно, по году рождения его сына Дмитрия 23.10.1908 г.
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.

Сын: Смоленов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Смоленова Екатерина Иосифовна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Запись из МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16. Д.1739 (информация от Владимира из Красного Холма).
Смерть
Неизвестно
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