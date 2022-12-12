Смоленов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти06.04.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Смоленов Родион Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.
Дочь: Рыбакова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Смоленова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смоленова Ефросинья
Смерть
06.04.1919
Это дата, в которую Оренбургский губ.ЧК вынес ему приговор о высшей мере наказания. Источник: Книга памяти Оренбургской области. Информация с сайта "Мемориала". Реабилитирован в мае 1992 г. Когда приг... Показать все