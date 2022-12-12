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Смоленов Иван Родионович

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

06.04.1919

Пол

Мужской

Отец

1840 или 1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Смоленов Родион Кондратьевич

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Дочь: Рыбакова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Смоленова Ефросинья

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленова Ефросинья

Смерть
06.04.1919
Это дата, в которую Оренбургский губ.ЧК вынес ему приговор о высшей мере наказания. Источник: Книга памяти Оренбургской области. Информация с сайта "Мемориала". Реабилитирован в мае 1992 г. Когда приг... Показать все
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