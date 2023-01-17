Смоленова Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленова Екатерина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.

Сын: Смоленов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Смоленов Петр Иванович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Запись из МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16. Д.1739 (информация от Владимира из Красного Холма).
Смерть
Неизвестно
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