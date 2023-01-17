Смоленова Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1908 ст.
Сын: Смоленов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Смоленов Петр Иванович
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Запись из МК церкви Красного Яра: Ф.173. Оп.16. Д.1739 (информация от Владимира из Красного Холма).
Смерть
Неизвестно