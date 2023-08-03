Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1945
Рождение ребёнка
14.12.1965
Дочь: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич
Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Савицкая Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Ковач Алена Николаевна
Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич