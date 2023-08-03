Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавицкая (Левченко) Лариса Анатольевна

Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна

Место рождения

Еленовка, Зерендинский район, Акмолинская область

Дата рождения

27.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1945

Отец: Левченко Анатолий Никифорович

Мать: Синельникова (Дьячкова) Мария Александровна

Еленовка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.12.1965

Дочь: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич

Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Савицкая Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Ковач Алена Николаевна

Отец ребёнка: Савицкий Николай Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.