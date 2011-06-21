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Савицкий Николай Алексеевич

Место рождения

Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область

Дата рождения

12.05.1936

Дата смерти

21.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936

Отец: Савицкий Алексей Карпович

Мать: Савицкая (Шмитько) Варвара Лаврентьевна

Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.12.1965

Дочь: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна

Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Савицкая Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Ковач Алена Николаевна

Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна

Смерть
21.06.2011
Ермаковка, Зерендинский район, Акмолинская область

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