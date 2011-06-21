Савицкий Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1936
Дата смерти21.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936
Рождение ребёнка
14.12.1965
Дочь: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Савицкая Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Ковач Алена Николаевна
Мать ребёнка: Савицкая (Левченко) Лариса Анатольевна
Смерть
21.06.2011