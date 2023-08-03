Ковач Алена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковач Алена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970

Отец: Савицкий Николай Алексеевич

Мать: Савицкая Лариса Анатольевна

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