Федотова Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Василий Никитин
Мать: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Василиса Никитина
Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Василиса Никитина
Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно