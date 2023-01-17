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Федотова Дарья Васильева

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий Никитин

Мать: Ульяна Михайлова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Василиса Никитина

Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Василиса Никитина

Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федотов Федот Никитин

Отец ребёнка: Федотов Никита Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Никита Федоров

Смерть
Неизвестно
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