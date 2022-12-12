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Ульяна Михайлова

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Место рождения

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федотова Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитин

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
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