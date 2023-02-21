Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федотова Дарья Васильева

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Михайлова

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1760
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
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