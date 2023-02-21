Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Федотова Дарья Васильева
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Михайлова
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
1760
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому