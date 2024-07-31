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(Вержбицкая) Мария

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Вержбицкий Лука

Мать: ?

Бердичев, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №3, дело №83, стр. 4 | Званіе: Бердичевская мѣщанка: 3. Время рожденія или возростъ 21 года. 4. Вѣроисповѣданіе: Православноео б. Мѣсто постояннаго жительства: гор. Москв... Показать все
Бракосочетание
06.10.1908

Муж: Тимофеев Николай Константинович

Смерть
Неизвестно

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