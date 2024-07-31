(Вержбицкая) Мария
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Вержбицкий Лука
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №3, дело №83, стр. 4 | Званіе: Бердичевская мѣщанка: 3. Время рожденія или возростъ 21 года. 4. Вѣроисповѣданіе: Православноео б. Мѣсто постояннаго жительства: гор. Москв... Показать все
Бракосочетание
06.10.1908
Смерть
Неизвестно