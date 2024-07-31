Тимофеев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Николай Константинович

Тимофеев Николай Константинович

Место рождения

Саратов

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №104, стр. 135 | 30 Саратовскій КупечеКоуказу Московской скій сынъ-Студентъ Духовн. Консисторіи отъ Императорскаго 1903 г. Московскаго Универрѣшеніемъ Московск. ... Показать все
Бракосочетание
06.10.1908

Жена: (Вержбицкая) Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.