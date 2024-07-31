Тимофеев Николай Константинович
Место рожденияСаратов
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №2, дело №104, стр. 135 | 30 Саратовскій КупечеКоуказу Московской скій сынъ-Студентъ Духовн. Консисторіи отъ Императорскаго 1903 г. Московскаго Универрѣшеніемъ Московск. ... Показать все
Бракосочетание
06.10.1908
Жена: (Вержбицкая) Мария
Смерть
Неизвестно