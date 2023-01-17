Куранова Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Екатерина Герасимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

20.07.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
До 1834

Муж: Куранов Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
08.11.1835

Сын: Куранов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской соляной пристани вахтер Христофор Захарович Орлов и отставного казака Афанасия Белянина дочь Ульяна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 297 номер 95
Рождение ребёнка
01.05.1841 ст.

Дочь: Куранова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Афанасьевич Белянин и служащего казака Степана Андреевича Вереина жена Мария Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 фа... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1842

Дочь: Куранова Мария Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
20.07.1842 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от горячки -28 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 233 номер 59
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