Куранова Екатерина Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смерти20.07.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
08.11.1835
Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич
Восприемники: Астраханской соляной пристани вахтер Христофор Захарович Орлов и отставного казака Афанасия Белянина дочь Ульяна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 297 номер 95
Рождение ребёнка
01.05.1841 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Афанасьевич Белянин и служащего казака Степана Андреевича Вереина жена Мария Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 фа... Показать все
Рождение ребёнка
?.06.1842
Дочь: Куранова Мария Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Моисеевич
Смерть
20.07.1842 ст.
Умерла от горячки -28 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 233 номер 59