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Куранова Пелагея Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.05.1841 ст.

Дата смерти

27.06.1842

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1841 ст.

Отец: Куранов Петр Моисеевич

Мать: Куранова Екатерина Герасимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Афанасьевич Белянин и служащего казака Степана Андреевича Вереина жена Мария Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 фа... Показать все
Смерть
27.06.1842
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 228 номер 32
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