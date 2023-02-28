Куранова Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1841 ст.
Дата смерти27.06.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1841 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Афанасьевич Белянин и служащего казака Степана Андреевича Вереина жена Мария Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 фа... Показать все
Смерть
27.06.1842
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 228 номер 32