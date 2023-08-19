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Куранов Михаил Петрович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.11.1835

Дата смерти

22.05.1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1835

Отец: Куранов Петр Моисеевич

Мать: Куранова Екатерина Герасимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханской соляной пристани вахтер Христофор Захарович Орлов и отставного казака Афанасия Белянина дочь Ульяна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 297 номер 95
Смерть
22.05.1837 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от кори в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 377 номер 30
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