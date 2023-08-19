Куранов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1835
Дата смерти22.05.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1835
Восприемники: Астраханской соляной пристани вахтер Христофор Захарович Орлов и отставного казака Афанасия Белянина дочь Ульяна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 297 номер 95
Смерть
22.05.1837 ст.
Умер от кори в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 377 номер 30