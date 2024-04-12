Катаев Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рождения30.09.1815 ст.
Дата смерти18.12.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1815 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №70. С. 95 об.
Крещение
30.09.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
18.12.1815 ст.
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "Об умерших", №62. С. 103 об.