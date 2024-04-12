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Катаев Павел Фёдорович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.09.1815 ст.

Дата смерти

18.12.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1815 ст.

Отец: Катаев Фёдор Иванович

Мать: Катаева Мавра (Марфа) Афанасьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №70. С. 95 об.
Крещение
30.09.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
18.12.1815 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "Об умерших", №62. С. 103 об.
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