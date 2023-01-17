Гоцков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоцков Николай Александрович

Гоцков Николай Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Гоцков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Зарипова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Гоцков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1952

Дочь: Рымова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close