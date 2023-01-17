Гоцков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1937
Сын: Гоцков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Зарипова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Гоцков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
25.02.1952
Дочь: Рымова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Гоцкова Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно