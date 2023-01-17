Гоцкова (Волченкова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоцкова (Волченкова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Гоцков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гоцков Николай Александрович

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Зарипова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гоцков Николай Александрович

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Гоцков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гоцков Николай Александрович

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1952

Дочь: Рымова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Гоцков Николай Александрович

Дорохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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