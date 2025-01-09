Baum Георгий (Jüri) 26.01.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Baum Георгий (Jüri)

Место рождения

Памма, Saaremaa vald, Saare maakond

Дата рождения

26.01.1858

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1858

Отец: Baum Ivan (Juhan)

Мать: Reet Brenner

Памма, Saaremaa vald, Saare maakond
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.124:278?66,366,1064,99,0
Крещение
1872
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1961.1.13:44?218,368,730,860,0
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Баум Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Баум Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1903

Сын: Баум Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Рождение ребёнка
29.11.1906

Сын: Баум Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1908

Дочь: Баум Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Баум Лариса Георгиевна

Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна

Смерть
1937

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