Baum Георгий (Jüri)
Место рождения
Дата рождения26.01.1858
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1858
Отец: Baum Ivan (Juhan)
Мать: Reet Brenner
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3133.1.124:278?66,366,1064,99,0
Крещение
1872
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1961.1.13:44?218,368,730,860,0
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1899
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Рождение ребёнка
29.11.1906
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1908
Дочь: Баум Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Баум Лариса Георгиевна
Мать ребёнка: Иванова Вера Павловна
Смерть
1937