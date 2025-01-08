Баум Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1899
Дата смерти28.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899
Отец: Baum Георгий (Jüri)
Мать: Иванова Вера Павловна
Крещение
29.11.1899
В церкви во имя пресвятой Троицы при бумажной фабрике села Кайдановка Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии.
Военная служба
21.06.1941
Воинская часть: 779 артиллерийский полк 249-я стрелковая дивизия СЗФ Место призыва: Сталинский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль, Сталинский р-н Воинское звание: ст. лейтенант
Военная награда
09.05.1945
Военная награда Кто наградил: Президиум ВС СССР
Военная награда
06.11.1947
Даты подвига: 15.01.1943 Приказ подразделения №: 223/75 от: 06.11.1947 Издан: Президиум ВС СССР Великолукская наступательная операция
Смерть
28.11.1968