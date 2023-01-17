Рудяченко Михаил Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903
Бракосочетание
29.08.1922
Жена: Марфа Ивановна
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1923
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москалец Екатерина
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно