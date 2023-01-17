Рудяченко Михаил Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудяченко Михаил Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903

Отец: Рудяченко Артем Евфремович

Мать: Рудяченко Анна Федоровна

Бракосочетание
29.08.1922

Жена: Марфа Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1923

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалец Екатерина

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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