Рудяченко Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудяченко Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рудяченко Афанасий Артемович

Отец ребёнка: Рудяченко Артем Евфремович

Рождение ребёнка
08.09.1903

Сын: Рудяченко Михаил Артемович

Отец ребёнка: Рудяченко Артем Евфремович

Смерть
Неизвестно
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