Рудяченко Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рудяченко Афанасий Артемович
Отец ребёнка: Рудяченко Артем Евфремович
Рождение ребёнка
08.09.1903
Сын: Рудяченко Михаил Артемович
Отец ребёнка: Рудяченко Артем Евфремович
Смерть
Неизвестно