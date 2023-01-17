Миронов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения10.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1875
Отец: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
22.05.1897
Мать ребёнка: Любовь Николаева
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Николаева
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Николаева
Рождение ребёнка
22.01.1910
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Николаева
Рождение ребёнка
27.06.1912
Мать ребёнка: Любовь Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Николаева
Смерть
Неизвестно