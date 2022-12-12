Миронова Феодосия Акинфиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
01.03.1860
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
12.07.1863
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
11.09.1864
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
23.03.1873
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
10.03.1875
Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно