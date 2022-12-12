Миронова Феодосия Акинфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Феодосия Акинфиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Миронов Василий Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Миронов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
12.07.1863

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1873

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
10.03.1875

Сын: Миронов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Трофимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно
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