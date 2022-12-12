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Любовь Николаева

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Николай Васильев

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Миронов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1901

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1910

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Миронов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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