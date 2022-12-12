Любовь Николаева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Николай Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1897
Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1910
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1912
Отец ребёнка: Миронов Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно