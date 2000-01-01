- Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: - Евдоким Михайлович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1856
Сын: - Андрей
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
01.02.1859
Сын: - Семён
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: - Александр
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
19.02.1863
Сын: - Тимофей
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
29.04.1865
Сын: - Михаил
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
24.07.1867
Сын: - Александр
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
12.01.1869
Сын: - Пётр
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: - Илья
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
08.06.1874
Сын: - Пётр
Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна
Работа или профессия
Неизвестно