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- Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

1856 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1863 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: - Евдоким Михайлович

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1856

Сын: - Андрей

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
01.02.1859

Сын: - Семён

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: - Александр

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
19.02.1863

Сын: - Тимофей

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
29.04.1865

Сын: - Михаил

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
24.07.1867

Сын: - Александр

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: - Пётр

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: - Илья

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: - Пётр

Мать ребёнка: - Прасковья Еремеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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