- Евдоким Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Евдоким Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1831 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: - Георгий

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1833

Сын: - Андрей

Мать ребёнка: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1839
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