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- Евдоким Михайлович
- Евдоким Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
- Георгий
1831 г.р.
- Андрей
1833 г.р.
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын:
- Георгий
Мать ребёнка:
Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Сын:
- Андрей
Мать ребёнка:
Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1839
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