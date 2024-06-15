Образцова (Долгополова) Марфа Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Образцова (Долгополова) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгополов Тимофей Петрович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1798

Муж: Образцов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1801

Сын: Образцов Александр Васильев

Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1811

Сын: Образцов Павел Васильев

Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1815

Сын: Образцов Василий Васильев

Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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