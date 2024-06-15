Образцова (Долгополова) Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгополов Тимофей Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1798
Рождение ребёнка
25.08.1801
Сын: Образцов Александр Васильев
Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1811
Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1815
Сын: Образцов Василий Васильев
Отец ребёнка: Образцов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно