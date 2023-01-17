Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.
Отец: Михаил Тимофеев
Мать: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Осип Андреев
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Митрофанова
Смерть
Неизвестно