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Андрей Михайлович

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1704 г.р.

Жена

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1756 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.

Отец: Михаил Тимофеев

Мать: Параскева Яковлева

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Осип Андреев

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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